Дачникам перечислили опасные для здоровья растения

Педиатр и иммунолог Андрей Продеус рассказал о том, какие растения стоит избегать дачникам. Об этом сообщает издание «News.ru».

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Наибольшую опасность для человека, по мнению врача, представляет печально известный борщевик.

«Сок борщевика при попадании на кожу может быть опасен под солнцем. Солнечные лучи вызывают изменения в его химическом составе, в результате чего возникает солнечный ожог, вплоть до волдырей», – рассказал Продеус.

Не стоит недооценивать и обычную крапиву. Иммунолог заявляет, что у 10–15% детей имеется повышенная чувствительность к воздействию этого растения, из-за чего контакт с крапивой также может привести к серьёзному ожогу кожи. Кроме того, врач советует соблюдать осторожность при выращивании растений с шипами, таких как роза, крыжовник и шиповник. По его словам, при уколе шипом можно заразиться грибком споротрихозом. Чтобы этого избежать, врач советует промыть ранку перекисью водорода.

Но наиболее неочевидным растением, которое может нанести вред здоровью, Продеус назвал осоку. «У нее исключительно острый край, который может легко вызвать порезы и повреждения. Такие порезы очень долго заживают, потому что они достаточно глубокие и часто бывают инфицированы», – предупреждает врач.