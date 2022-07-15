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9 минут назад

Туристов в Сочи предупредили о новом штрафе

Елена Прошина

В Сочи начнут штрафовать отдыхающих в голом виде туристов. Нарушителям грозит наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Об этом сообщает газета «Известия».

Туристов в Сочи предупредили о новом штрафе и угрозе ареста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на сегодняшний день в Сочи отсутствуют официальные нудистские пляжи. Желающие отдохнуть без одежды облюбовали отдалённые зоны Лазаревского, Хостинского и Адлеровского района, но такое соседство нередко вызывает недовольство у других отдыхающих.

Ассоциация туроператоров России добавила, что подобная практика распространена по всему миру. Например, в Сорренто штрафы выписывают даже мужчинам, которые ходят по городу без верхней одежды.

Свыше 5000 россиян уехали за день в европейскую страну

Напомним, что в прошлом месяце в Молдавии прошёл массовый нудистский веломарафон.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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