Кинопродюсер Армен Григорян умер во время заседания суда

Кинопродюсер Армен Григорян скончался во время заседания суда по его делу. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

В середине мая Григорян был задержан властями Армении. Его обвиняли в «оскорблении жителей регионов Армении». Рубен Меликян, адвокат продюсера, настаивал на том, что такое нарушение не предусмотрено Уголовным кодексом в качестве преступления. Настоящей причиной преследования адвокат назвал пророссийские взгляды Григоряна и конфликт с властями Армении.

Во время заседания суда по делу Армена Григоряна кинопродюсер потерял сознание, после чего умер. Он был известен как продюсер фильмов «Папаши», «Я остаюсь» и сериала «Доктор Тырса».