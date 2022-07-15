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19 минут назад

Кинопродюсер Армен Григорян умер во время заседания суда

Елена Прошина

Кинопродюсер Армен Григорян скончался во время заседания суда по его делу. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

В середине мая Григорян был задержан властями Армении. Его обвиняли в «оскорблении жителей регионов Армении». Рубен Меликян, адвокат продюсера, настаивал на том, что такое нарушение не предусмотрено Уголовным кодексом в качестве преступления. Настоящей причиной преследования адвокат назвал пророссийские взгляды Григоряна и конфликт с властями Армении.

Во время заседания суда по делу Армена Григоряна кинопродюсер потерял сознание, после чего умер. Он был известен как продюсер фильмов «Папаши», «Я остаюсь» и сериала «Доктор Тырса».

Напомним, что в начале этого месяца ушёл из жизни создатель мультфильмов про Чебурашку Леонид Шварцман.

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