«СберСтрахование» и Ruspass запустили проект «Открываем Россию вместе»

«Внутренний туризм сейчас очень динамично развивается: жители России открывают для себя различные регионы с потрясающей природой и уникальной культурой. Сбер поддерживает этот процесс и помогает расширить возможности путешественников, в том числе в рамках проекта "Открываем Россию вместе". К примеру, очень большой интерес туристов вызывают достопримечательности Дагестана: республика вошла в десятку самых популярных авианаправлений для поездок этим летом. А уникальный фонтанный комплекс, который мы откроем в реконструированном древнем парке имени Низами Гянджеви, — единственный в своем роде. Всем туристам, кто окажется в Дербенте, рекомендую обязательно увидеть это воочию», — отметила Полина Тризонова.