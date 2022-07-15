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33 минуты назад

«СберСтрахование» и Ruspass запустили проект «Открываем Россию вместе»

Lenta.ru

«СберСтрахование» и Ruspass запустили проект для путешествий по России

«СберСтрахование» и Ruspass запустили проект «Открываем Россию вместе»
Фото: ТАССТАСС

«СберСтрахование» и турсервис Ruspass запустили проект «Открываем Россию вместе». Его участники могут изучить маршруты для путешествий по всей России, оформить страховые полисы по ряду программ с выгодой 25 процентов, а также поучаствовать в розыгрыше призов. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

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«Внутренний туризм сейчас очень динамично развивается: жители России открывают для себя различные регионы с потрясающей природой и уникальной культурой. Сбер поддерживает этот процесс и помогает расширить возможности путешественников, в том числе в рамках проекта "Открываем Россию вместе". К примеру, очень большой интерес туристов вызывают достопримечательности Дагестана: республика вошла в десятку самых популярных авианаправлений для поездок этим летом. А уникальный фонтанный комплекс, который мы откроем в реконструированном древнем парке имени Низами Гянджеви, — единственный в своем роде. Всем туристам, кто окажется в Дербенте, рекомендую обязательно увидеть это воочию», — отметила Полина Тризонова.

На сайте проекта представлены маршруты и рекомендации опытных путешественников по десяти городам: Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Калининграду, Владимиру, Костроме, Казани, Иркутску, Горно-Алтайску и Петропавловску-Камчатскому. В путеводителях уже отмечены все достопримечательности, которые стоит посетить, указан транспорт, которым можно добраться, наиболее популярные рестораны и кафе. Все маршруты и подборки подготовлены Russpass специально для «СберСтрахования».

Пользователь может составить свой собственный план: база Russpass позволяет найти интересные места в любом регионе России, забронировать отели, купить билеты и заказать экскурсии. «СберСтрахование» предлагает оформить страховые полисы по программам «Страхование путешественников» и «Защита дома» с выгодой 25 процентов. Стоимость подписки на месяц начинается от 272 рублей.

Между участниками проекта, которые купили страховые полисы и зарегистрировались в конкурсе, пройдет розыгрыш. Главным призом станут выходные в загородном отеле для двоих. Победителей объявят в августе.

Общество,Низами Гянджеви,Сбербанк России,
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