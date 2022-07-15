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1 час назад

Российский депутат ответил женщине в чате фразой «не зарывайся, девочка»

Lenta.ru

Депутат Кстовского муниципального района Нижегородской области Александр Лядимов угрожал и хамил в чате с жителями после того, как ему задали вопрос про спил аварийных деревьев. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Российский депутат ответил женщине в чате фразой «не зарывайся, девочка»
Фото: UnsplashUnsplash

По данным канала, российский депутат общался с потенциальными избирателями в мессенджере Viber. Местные жители задали вопрос про спил деревьев в парке, так как несколько месяце назад Лядимов утверждал, что все будет сделано.

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Однако он начал писать, чтобы женщина не лезла в его работу, и ответил ей фразой:

«Не зарывайся, девочка, а то я тебя поставлю на место».

Ранее депутат регионального парламента Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с избирателями призвал россиян кланяться перед начальством. После этих слов присутствующие попросили его рассказать, что он лично на своем посту сделал для села. На это депутат ответил: «Фокусы я не показывал».

Общество,Владимир Кожанов,
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