Путин отметил блестящую подготовку сборной команды РФ на олимпиаде по математике в Осло

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду России с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

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"Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой", - говорится в поздравлении.

Кроме того, глава государства заявил, что отечественная сборная своим выступлением убедительно подтвердила высокое качество российского математического образования.

"Завоеванные вами медали - заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность. И конечно, это замечательный подарок вашим тренерам, педагогам, родителям, всем, кто поддерживал вас на пути к успеху", - отмечается в телеграмме.

Путин также пожелал российским школьникам новых достижений в учебе и всего самого доброго.

Международная математическая олимпиада школьников проходила в Осло, участие в ней приняли свыше 600 человек из более чем 100 стран. Отечественная сборная взяла в ней три золотые и три серебряные медали. Российским школьникам разрешили участвовать в мероприятии онлайн в качестве частных лиц без национальных флагов и символов.