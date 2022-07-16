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6 минут назад

Путин отметил блестящую подготовку сборной команды РФ на олимпиаде по математике в Осло

ТАССиещё 2

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду России с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Путин отметил блестящую подготовку сборной команды РФ на олимпиаде по математике в Осло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой", - говорится в поздравлении.

Кроме того, глава государства заявил, что отечественная сборная своим выступлением убедительно подтвердила высокое качество российского математического образования.

"Завоеванные вами медали - заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность. И конечно, это замечательный подарок вашим тренерам, педагогам, родителям, всем, кто поддерживал вас на пути к успеху", - отмечается в телеграмме.

Путин также пожелал российским школьникам новых достижений в учебе и всего самого доброго.

Международная математическая олимпиада школьников проходила в Осло, участие в ней приняли свыше 600 человек из более чем 100 стран. Отечественная сборная взяла в ней три золотые и три серебряные медали. Российским школьникам разрешили участвовать в мероприятии онлайн в качестве частных лиц без национальных флагов и символов.

Золотые медали получили выпускница лицея №131 (Казань) Галия Шарафетдинова, выпускники Президентского физико-математического лицея №239 (Санкт-Петербург) Иван Бахарев и Максим Туревский. Серебряные медали взяли выпускница Президентского физико-математического лицея №239 Таисия Коротченко, ученик 10-го класса того же лицея Роман Кузнецов и выпускник московского лицея "Вторая школа" Денис Мустафин. Галия Шарафетдинова также заняла первое место в общем рейтинге олимпиады.

Общество,Денис Мустафин,Роман Кузнецов,Владимир Путин,
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