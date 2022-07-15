Художницу Цветкову оправдали по делу о порнографии

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал в поддержку Цветковой.

Фото: Соцсети Соцсети

В отношении художницы в 2019 году было заведено дело о распространении порнографии, она оправдана судом по реабилитирующим основаниям.

14 июля прокуратура запросила для нее три года и два месяца колонии. Информацию подтвердила мать художницы.

В течение десяти дней прокуратура может подать апелляцию и оспорить решение суда.

В ноябре 2019 года поводом для уголовного разбирательства в отношении Цветковой стали ее рисунки, опубликованные в группе «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте». Цветкова четыре месяца находилась под домашним арестом, в марте 2020 года девушка была отпущена под подписку о невыезде. Первое заседание по ее делу прошло в марте 2021 года.