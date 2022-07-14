Российская секс-работница захотела стать депутатом

В Ярославле работница сферы интим-услуг Ирина Мищенко захотела стать депутатом муниципалитета. Она говорит, что гордится своей профессией и выступает за ее легализацию в России, рассказывает портал 76.ru.

Фото: Ира Секси / Vk.com Ира Секси / Vk.com

38-летняя женщина решила избираться в муниципалитет Ярославля, выборы пройдут в российский Единый день голосования 11 сентября. Секс-работница рассказала, что в роли депутата намерена заниматься проблемами жителей города, продвигая в обществе «принципы социал-либерализма, или, простыми словами, народной власти».

«Я планирую проводить встречи с избирателями, вносить законы в Думу и прививать идеологию народной власти. Планирую создать сайт, где люди смогут сообщать о своих проблемах, а я буду помогать их решать», — добавила Ирина.

Женщина отметила, что пойдет на выборы самовыдвиженцем и не намеревается вступать в какую-либо партию. Сейчас она занимается сбором подписей в поддержку своей кандидатуры.

Также Мищенко пояснила, что даже в случае избрания в муниципалитет не намерена прекращать карьеру секс-работницы. Она подчеркнула, что гордится ею и хочет, чтобы люди знали, кем она работает. Представительница интим-услуг указала, что тратит свой доход не на себя, а на поддержку нуждающихся, являясь председателем правозащитного фонда. В частности, он помогает людям, проживающим в аварийном жилье. Кроме того, Мищенко выступает за легализацию секс-услуг, чтобы изменить отношение к ним, улучшить безопасность работников и ради получения бюджетом налогов.