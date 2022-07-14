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11 минут назад

Российская секс-работница захотела стать депутатом

Lenta.ru

В Ярославле работница сферы интим-услуг Ирина Мищенко захотела стать депутатом муниципалитета. Она говорит, что гордится своей профессией и выступает за ее легализацию в России, рассказывает портал 76.ru.

Российская секс-работница захотела стать депутатом
Фото: Ира Секси / Vk.comИра Секси / Vk.com

38-летняя женщина решила избираться в муниципалитет Ярославля, выборы пройдут в российский Единый день голосования 11 сентября. Секс-работница рассказала, что в роли депутата намерена заниматься проблемами жителей города, продвигая в обществе «принципы социал-либерализма, или, простыми словами, народной власти».

«Я планирую проводить встречи с избирателями, вносить законы в Думу и прививать идеологию народной власти. Планирую создать сайт, где люди смогут сообщать о своих проблемах, а я буду помогать их решать», — добавила Ирина.

Женщина отметила, что пойдет на выборы самовыдвиженцем и не намеревается вступать в какую-либо партию. Сейчас она занимается сбором подписей в поддержку своей кандидатуры.

Также Мищенко пояснила, что даже в случае избрания в муниципалитет не намерена прекращать карьеру секс-работницы. Она подчеркнула, что гордится ею и хочет, чтобы люди знали, кем она работает. Представительница интим-услуг указала, что тратит свой доход не на себя, а на поддержку нуждающихся, являясь председателем правозащитного фонда. В частности, он помогает людям, проживающим в аварийном жилье. Кроме того, Мищенко выступает за легализацию секс-услуг, чтобы изменить отношение к ним, улучшить безопасность работников и ради получения бюджетом налогов.

В апреле рассказывалось, что в США 29-летняя бывшая стриптизерша Александра Хант решила стать политиком и завела аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать деньги на выборы в Конгресс.

Общество,Александр Хант,Госдума,
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