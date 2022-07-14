В МЧС ответили на сообщение Собчак

В МЧС ответили на сообщение Ксении Собчак о проверке экстренной системы оповещения по телевидению в ночь на 14 июля. Об этом пишет Телеграм-канал РБК.

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Ранее Собчак опубликовала видео, как в 03:30 утра в Москве проверяли экстренную систему оповещения по телевидению. Журналист отметила, что заставка была на всех телеканалах.

«Вот так прошлой ночью в 3:30 утра в Москве проверяли экстренную систему оповещения по телевидению. Заставка была на всех каналах (от «Спаса» и ТНТ до федеральных)», - написала Ксения.

В свою очередь, в МЧС заявили, что такие действия находятся в полномочии органов государственной власти субъектов России.

«В соответствии с федеральным законом создание и поддержание в постоянной готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения, в том числе обеспечение своевременного оповещения населения является полномочием органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления», — заявили в ведомстве.