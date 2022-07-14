О призыве ВОЗ возвращаться к масочному режиму



Мы вышли на очень высокий рост (заболеваемости COVID-19), аналогичный тому, что был в начале зимнего пика. Необходимость хотя бы отчасти сгладить эту ситуацию подталкивает ВОЗ к такому предложению. Хотя на самом деле на сегодняшний день с учетом высокой летучести и заразности новых вариантов вируса - всей группы омикронов - у меня нет полной уверенности, что это действительно создаст более или менее серьезную защиту. Тем не менее по идее это должно хотя бы частично защитить людей, особенно тех, кто настроен "прятаться" и не болеть.



Судя по темпам роста, нас в ближайшее время ожидает приметно такой же пик, который был в феврале. Другое дело, что за всем этим стоит существенное снижение летальности и тяжелых случаев заболевания. Как в силу того, что сам по себе омикрон и его варианты протекают мягче, так и в силу того, что на сегодняшний день огромное количество людей переболело или было вакцинировано, либо и то, и другое. И даже если все это происходило какое-то время назад, вроде бы достаточно давно, тем не менее дополнительная защита есть. Весной я и мои коллеги наблюдали за происходящим и обращали внимание, что люди, которые активно общались, не пользовались масками и так далее, которые переболели или были вакцинированы, они не заболевали. Хотя известно, что вакцинация и переболевание полной защиты не дают. То есть вирус все равно "успешно" заражает, другое дело, что существенно снижается количество летальных и тяжелых случаев.





О выявлении первого случая оспы обезьян в РФ и риске распространения вируса



Степень риска для России ничем не будет отличаться от того, что происходит в Европе. Просто к нам, как всегда, чуть позднее это пришло. А все остальное, скорее всего, будет примерно так же. "Болячка" очень неприятная, в том числе и с косметической точки зрения. Кстати говоря, на этом фоне я ожидаю, что к этому (вирусу) отнесутся по-другому, более серьезно. Ведь у нас начало антивакцинизма пришло с понимания среди молодежи, что они либо вообще не заболеют ковидом, либо легко и незаметно его перенесут. Здесь, в случае с оспой обезьян, этого не будет. Молодежь в первую очередь может обеспокоиться, особенно когда появятся первые переболевшие с изуродованной кожей. Здесь отношение к заболеванию будет другим.



Безусловно, уже надо было бы подумать о вакцинации в добровольном порядке. Потому что вакцина должна быть эффективна, внутри оспы очень высокое сродство антигенное, поэтому, думаю, для желающих надо было бы организовать это дело. А это означает, что надо запускать производство на фабриках, где делают вакцины, если нет стратегических запасов. Да в любом случае, думаю, сначала будет даже коммерческий спрос.



Сначала были надежны, что распространения оспы не будет, поскольку эта болезнь, которая раньше затухала сама. В силу того, что эпидемиологически ее легко было обнаружить, и эпидемиологически с ней легко бороться, то она обычно и прекращалась. И когда оспа обезьян вдруг появилась сразу в нескольких странах, даже на нескольких континентах, во-первых, у меня сразу же возникло подозрение, что здесь что-то нечисто, что это чья-то мерзкая работа. А во-вторых, было понятно, что если несмотря ни на что она будет расползаться, значит, там поработали и с патогенностью. Ведь раньше для того, чтобы заразиться, нужен был длительный контакт с заболевшим. Видимо, удалось изменить этот фактор, теперь оспа обезьян стала более заразной. Поэтому и здесь ношение маски - это тоже положительный момент.

Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук