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44 минуты назад

Треть россиян хочет получить дополнительное образование, чтобы поменять сферу деятельности

Газета.Ru

Образовательная платформа GeekBrains провела исследование, чтобы выяснить, зачем россияне проходят курсы дополнительного образования, какие карьерные цели ставят перед собой и на какой доход рассчитывают после прохождения обучения. Результаты опроса, в котором приняли участие более 22 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет, имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Треть россиян хочет поменять сферу деятельности
Фото: DepositphotosDepositphotos

Большинство студентов (60%) на программах дополнительного образования — мужчины. Более половины обучающихся старше 25 лет: четверть — возраста от 26 до 30, 23% — 31–35 лет, а 14% — от 36 до 40. Самые малочисленные возрастные группы — это люди старше 50 лет (2%) и младше 18 (4,2%).

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Подавляющее число студентов (87,7%) живут в России и чаще всего в столицах субъектов РФ: Москва — 33,5%, Санкт-Петербург — 11,3%, Новосибирск — 1,9%, Екатеринбург — 1,8%, Краснодар — 1,7%, Нижний Новгород — 1,3%.

Почти половина респондентов (46%) планируют найти новую работу по профессии, каждый пятый — применить полученные знания на текущем месте, 15% студентов благодаря курсам рассчитывают узнать новое для себя. Чуть более 6% планируют после курсов найти подработку, 3% — перейти на другую позицию на текущей работе.

Вместе с тем более трети выпускников платформы сделали выбор в пользу дополнительного образования, поскольку планировали полностью изменить сферу деятельности и получить новую профессию (34%). 14% опрошенных никогда не работали и планировали начать, а 11% — хотели бы развиваться в текущей профессии. Каждый десятый опрошенный хотел приобрести конкретный новый навык.

В качестве вторичных мотивов обучения почти половина студентов отмечали желание выйти на новый уровень дохода (46%), 36% — перейти на удаленный режим работы, а 20% — стать фрилансерами.

Самый главный страх у большинства студентов (27%) онлайн-платформ — боязнь не найти новую работу. 26% боится не достигнуть поставленной цели, каждый пятый сомневается, что сможет освоить новую профессию. Еще 13% респондентов обращают внимание на негативные отзывы об образовательных платформах, такой же процент сомневается в качестве образования.

Говоря об уровне ожидаемой позиции после прохождения обучения, 35% респондентов рассчитывали получить должность junior-специалиста, 88% — middle-специалиста, а 9% — senior. Также 9% опрошенных указывали, что хотят занять должность руководителя.

Что же касается ожидаемого совокупного месячного дохода, то половина опрошенных указывали зарплату от 50 до 100 тыс. рублей (53%). На 120 тыс. рублей рассчитывали 6% респондентов, на 150 тыс. рублей — 8%, а на 200 тыс. рублей — 4%.

Ранее сообщалось, что россияне считают, что допобразование им должен оплачивать работодатель.

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