Треть россиян хочет поменять сферу деятельности

Образовательная платформа GeekBrains провела исследование, чтобы выяснить, зачем россияне проходят курсы дополнительного образования, какие карьерные цели ставят перед собой и на какой доход рассчитывают после прохождения обучения. Результаты опроса, в котором приняли участие более 22 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет, имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Большинство студентов (60%) на программах дополнительного образования — мужчины. Более половины обучающихся старше 25 лет: четверть — возраста от 26 до 30, 23% — 31–35 лет, а 14% — от 36 до 40. Самые малочисленные возрастные группы — это люди старше 50 лет (2%) и младше 18 (4,2%).

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Подавляющее число студентов (87,7%) живут в России и чаще всего в столицах субъектов РФ: Москва — 33,5%, Санкт-Петербург — 11,3%, Новосибирск — 1,9%, Екатеринбург — 1,8%, Краснодар — 1,7%, Нижний Новгород — 1,3%.

Почти половина респондентов (46%) планируют найти новую работу по профессии, каждый пятый — применить полученные знания на текущем месте, 15% студентов благодаря курсам рассчитывают узнать новое для себя. Чуть более 6% планируют после курсов найти подработку, 3% — перейти на другую позицию на текущей работе.

Вместе с тем более трети выпускников платформы сделали выбор в пользу дополнительного образования, поскольку планировали полностью изменить сферу деятельности и получить новую профессию (34%). 14% опрошенных никогда не работали и планировали начать, а 11% — хотели бы развиваться в текущей профессии. Каждый десятый опрошенный хотел приобрести конкретный новый навык.

В качестве вторичных мотивов обучения почти половина студентов отмечали желание выйти на новый уровень дохода (46%), 36% — перейти на удаленный режим работы, а 20% — стать фрилансерами.

Самый главный страх у большинства студентов (27%) онлайн-платформ — боязнь не найти новую работу. 26% боится не достигнуть поставленной цели, каждый пятый сомневается, что сможет освоить новую профессию. Еще 13% респондентов обращают внимание на негативные отзывы об образовательных платформах, такой же процент сомневается в качестве образования.

Говоря об уровне ожидаемой позиции после прохождения обучения, 35% респондентов рассчитывали получить должность junior-специалиста, 88% — middle-специалиста, а 9% — senior. Также 9% опрошенных указывали, что хотят занять должность руководителя.

Что же касается ожидаемого совокупного месячного дохода, то половина опрошенных указывали зарплату от 50 до 100 тыс. рублей (53%). На 120 тыс. рублей рассчитывали 6% респондентов, на 150 тыс. рублей — 8%, а на 200 тыс. рублей — 4%.