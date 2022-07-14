В РФ оценили уровень загрязнения российской Арктики

"Решением проблем, связанных с состоянием окружающей среды Арктического региона, государство занимается с 2013 года, когда была принята Стратегия развития Арктической зоны до 2020 года. Мы проанализировали результаты ее реализации и увидели, что пока ни одно из запланированных в ней мероприятий не может считаться выполненным в полном объеме. Несмотря на некоторое относительное снижение антропогенной нагрузки в Арктической зоне за последнее десятилетие, уровень загрязнения окружающей среды в этом регионе по-прежнему остается повышенным, а темпы образования и захоронения отходов производства и потребления не замедляются", - подчеркнул Мамедов.