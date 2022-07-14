В РФ оценили уровень загрязнения российской Арктики

Темпы ликвидации свалок в Арктической зоне уступают аналогичному показателю в целом по России, необходимо увеличить финансирование мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда в регионе, считают в Счетной палате.
"По нашим оценкам, стоимость ликвидации существующих в Арктике свалок превышает 17 млрд рублей. Это сопоставимо с суммарным объемом финансирования федерального проекта "Генеральная уборка", предусматривающего ликвидацию этих объектов по всей стране. В этой связи мы предложили правительству рассмотреть возможность привлечения дополнительных источников финансирования", - приводятся в сообщении контрольного ведомства слова аудитора Сергея Мамедова.
Счетная палата отметила, что в сфере обращения с отходами в Арктике не была разработана нормативная правовая база, учитывающая особенности природной зоны.
"Решением проблем, связанных с состоянием окружающей среды Арктического региона, государство занимается с 2013 года, когда была принята Стратегия развития Арктической зоны до 2020 года. Мы проанализировали результаты ее реализации и увидели, что пока ни одно из запланированных в ней мероприятий не может считаться выполненным в полном объеме. Несмотря на некоторое относительное снижение антропогенной нагрузки в Арктической зоне за последнее десятилетие, уровень загрязнения окружающей среды в этом регионе по-прежнему остается повышенным, а темпы образования и захоронения отходов производства и потребления не замедляются", - подчеркнул Мамедов.
Как показал анализ Счетной палаты, не реализованы мероприятия Стратегии-2020 по созданию эффективной системы обращения с отходами и совершенствованию системы государственного экологического мониторинга. "Одной из причин невыполнения мероприятия в сфере государственного экологического мониторинга стало то, что финансирование создания новых и модернизации существующих постов наблюдения Росгидромета начато только с 2021 года. Кроме того, до настоящего времени не создана единая государственная информационная система экологического мониторинга, на что Счетная палата обращала внимание еще по итогам мероприятия 2020 года", - констатировал аудитор.
Позиция Минприроды
Вместе с тем глава Минприроды России Александр Козлов согласился с замечаниями контрольного ведомства и отметил, что министерство "усиливает природоохранную работу в регионе".
"У Минприроды России со Счетной палатой сложилось тесное сотрудничество. Конструктивная критика очень важна, мы всегда прислушиваемся к выводам коллег, ищем и находим наиболее эффективные пути решения вопросов. Арктика - хрупкая, ранимая экосистема, от экологического благополучия которой во многом зависит состояние глобального климата. Сегодня мы усиливаем нашу природоохранную работу в регионе: внедряем систему мониторинга многолетней мерзлоты, ликвидируем накопленный вред окружающей среде. Кроме того, ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" позволит проводить полномасштабные научные исследования, благодаря современному оборудованию. Одна наших из ключевых задач - охват высоких широт комплексным экологическим мониторингом", - добавил Козлов.