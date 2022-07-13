В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

Хабенский исполнит роли Анатолия Белого в постановках МХТ

Российская Газета

Роли актера Анатолия Белого в постановках Московского художественного театра имени А.П. Чехова исполнит его художественный руководитель Константин Хабенский. Ранее актер написал заявление об увольнении по собственному желанию и уехал из России.

Покинувшему Россию Анатолию Белому нашли замену во МХТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Анатолий Белый решил взять временную паузу в своей работе в Московском художественном театре", - сообщает пресс-служба театра.

Известно, что Константин Хабенский исполнит роль Каренина в спектакле Дмитрия Крымова "Серёжа". Первые спектакли с его участием состоятся 5 и 6 сентября в Красноярске, где спектакль откроет программу фестиваля "Золотая маска". А 14 и 19 сентября постановка вернется на сцену Московского художественного театра. Также Хабенский возьмет на себя роли Белого в спектаклях "Бег", "Мастер и Маргарита" и "Человек-подушка".

Общество,Дмитрий Крымов,Анатолий Белый,Константин Хабенский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители