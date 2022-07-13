Покинувшему Россию Анатолию Белому нашли замену во МХТ

Роли актера Анатолия Белого в постановках Московского художественного театра имени А.П. Чехова исполнит его художественный руководитель Константин Хабенский . Ранее актер написал заявление об увольнении по собственному желанию и уехал из России .

Известно, что Константин Хабенский исполнит роль Каренина в спектакле Дмитрия Крымова "Серёжа". Первые спектакли с его участием состоятся 5 и 6 сентября в Красноярске, где спектакль откроет программу фестиваля "Золотая маска". А 14 и 19 сентября постановка вернется на сцену Московского художественного театра. Также Хабенский возьмет на себя роли Белого в спектаклях "Бег", "Мастер и Маргарита" и "Человек-подушка".