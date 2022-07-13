Пока вы спали: договор России с ЕС и коалиция против США

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Россия и ЕС договорились о транзите в Калининград

В ходе переговров по разблокировке поставок в Калининград Брюссель предоставил Москве документ, в котором указано, что идущие в регион товары будут выведены в из санкционных списков. Однако Литва пока не согласилась на компромисс, который предлагает ЕС, заявили «Известиям» осведомленные источники.

По их словам, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель. Прописать калининградские исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России.

Заграница подорожала для россиян более чем на треть

Средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29 тысяч рублей. Сильнее всего подорожали поездки в Израиль, Турцию и ОАЭ, а также в европейские города. Об этом со ссылкой на данные сервисов по продаже авиабилетов пишут «Известия».

Участники рынка и эксперты объяснили рост цен ограниченностью числа доступных для перелетов стран, инфляцией, необходимостью пересадок и выским спросом. Также на стоимость билетов повлияла нехватка самолетов, которые могут летать за границу без риска.

Прокуратуру попросили проверить Mercedes

«Общественная потребительская инициатива» обратилась в прокуратуру и ФАС с просьбой проверить законность передачи АО «Мерседес-Бенц Рус» запчастей аффилированному с ним юридическому лицу ООО «Даймлер Камаз Рус» и признать сделку недействительной. Об этом сообщают «Известия».

«Складывается впечатление, что стороны по договоренности довели дело до суда, чтобы передачу всех запчастей одному лицу, не являющемуся дилером, не могли оспорить другие компании, которым «Мерседес» обязан поставлять детали по гарантии. В итоге и бизнесу, и частным автовладельцам придется их покупать», — пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

Пекин создает коалицию против США

Глава МИД КНР Ван И продолжает двухнедельное турне по Юго-Восточной Азии, которое стало ответом Пекина на американские инициативы по превращению Индо-Тихоокеанского региона в «антикитайский мир». В программу турне вошли визиты в Таиланд, Филиппины, Малайзию, заседание представителей государств дельты Меконга в Мьянме и саммит на Бали, пишет «Коммерсант».

При этом встреча китайского министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях саммита G20 показала, что Китай не готов идти ни на какие уступки Вашингтону. Ван И предостерег США от антикитайской политики, которая может привести к новой «холодной войне», а также потребовал «снять повышенные пошлины и отменить односторонние санкции в отношении компаний КНР».

Автомобили становятся роскошью

По прогнозам экспертов, на фоне остановки заводов, на которые приходилось 60% продаваемых в России машин, и неопределенности с параллельным импортом объем автомобильного рынка в стране может сократиться вдвое. Об этом сообщает «Независимая газета».