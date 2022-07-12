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53 минуты назад

Россияне массово устремились в одну европейскую страну

Елена Прошина

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о резко выросшем спросе на визы в Финляндию. Это связано с тем, что 15 июля сухопутные границы между Финляндией и Россией будут открыты. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Россияне массово устремились в одну европейскую страну
Фото: Victor Malyushev / UnsplashVictor Malyushev / Unsplash

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Майа Ломидзе добавила, что этот спрос на визы не самый высокий за последние несколько лет, но возможность попасть в страны Европы обрадовала российских туристов.

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«Есть, как оценивали наблюдатели туристического рынка, ажиотажный спрос на финские визы. В Петербурге невозможно уже записаться».

На данный момент самыми популярными зарубежными направлениями среди россиян являются Египет и Турция. При этом цены на эти туры выросли примерно вдвое.

Общество,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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