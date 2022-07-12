Россияне массово устремились в одну европейскую страну

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о резко выросшем спросе на визы в Финляндию. Это связано с тем, что 15 июля сухопутные границы между Финляндией и Россией будут открыты. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Фото: Victor Malyushev / Unsplash Victor Malyushev / Unsplash

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Майа Ломидзе добавила, что этот спрос на визы не самый высокий за последние несколько лет, но возможность попасть в страны Европы обрадовала российских туристов.

«Есть, как оценивали наблюдатели туристического рынка, ажиотажный спрос на финские визы. В Петербурге невозможно уже записаться».