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54 минуты назад

Новой прима-балериной Мариинского театра стала Надежда Батоева

ТАСС

Надежда Батоева выйдет 14 июля на сцену Мариинского театра в новом звании прима-балерины, она станет исполнительницей одной из главных партий на премьерном показе балета "Двенадцать" на музыку Бориса Тищенко. Об этом сообщила во вторник пресс-служба театра.

Объявлена новая прима-балерина Мариинского театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Надежда Батоева завершает в театре свой 13-ый сезон и уже давно исполняет многие балеринские партии мариинского репертуара - Одетту и Одиллию в "Лебедином озере", Китри, Жизель, Аврору в "Спящей красавице", Гамзатти в "Баядерке", Ширин и Мехменэ Бану в "Легенде о любви". Участница практически всех балетных премьер последних лет, сейчас Батоева репетирует спектакль "Двенадцать" - ее выступление в новой постановке запланировано на 14 июля. А 17 июля зрители смогут увидеть новую прима-балерину в "Баядерке", - рассказали в пресс-службе.

Уроженка Нерюнгри, Надежда Батоева закончила в 2009 году Академию русского балета имени Агриппины Вагановой по классу профессора Людмилы Сафроновой. В ее репертуаре - партии в балетах Джорджа Баланчина, Уильяма Форсайта, Алексея Ратманского, Джерома Роббинса, Фредерика Аштона, в работах молодых российских хореографов.

Общество,Надежда Батоева,Фредерик Аштон,Борис Тищенко,Уильям Форсайт,Джером Роббинс,Джордж Баланчин,Алексей Ратманский,
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