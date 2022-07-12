Объявлена новая прима-балерина Мариинского театра

Надежда Батоева выйдет 14 июля на сцену Мариинского театра в новом звании прима-балерины, она станет исполнительницей одной из главных партий на премьерном показе балета "Двенадцать" на музыку Бориса Тищенко. Об этом сообщила во вторник пресс-служба театра.
"Надежда Батоева завершает в театре свой 13-ый сезон и уже давно исполняет многие балеринские партии мариинского репертуара - Одетту и Одиллию в "Лебедином озере", Китри, Жизель, Аврору в "Спящей красавице", Гамзатти в "Баядерке", Ширин и Мехменэ Бану в "Легенде о любви". Участница практически всех балетных премьер последних лет, сейчас Батоева репетирует спектакль "Двенадцать" - ее выступление в новой постановке запланировано на 14 июля. А 17 июля зрители смогут увидеть новую прима-балерину в "Баядерке", - рассказали в пресс-службе.
Уроженка Нерюнгри, Надежда Батоева закончила в 2009 году Академию русского балета имени Агриппины Вагановой по классу профессора Людмилы Сафроновой. В ее репертуаре - партии в балетах Джорджа Баланчина, Уильяма Форсайта, Алексея Ратманского, Джерома Роббинса, Фредерика Аштона, в работах молодых российских хореографов.