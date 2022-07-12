Депутат обматерил пожилого охранника и попал на видео

В Подмосковье муниципальный депутат обматерил пожилого охранника. Словесный конфликт народного избранника из-за отказа предъявить пропуск на въезде в коттеджный поселок под Истрой был зафиксирован на камеру. Как уточняет издание Lenta.ru, в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео, на нем запечатлен депутат округа Филевский парк Сергей Богданов.

Мужчина в резкой форме отреагировал на требования сотрудника охраны коттеджного поселка Славенка показать пропуск. Он стал требовать открыть шлагбаум и в присутствии ребенка, который находился в тот момент в его машине, стал оскорблять охранника, используя при этом нецензурную брань.

Впоследствии Богданов прокомментировал свой поступок. Он сообщил, что сильно нервничал из-за болезни одного из своих детей.