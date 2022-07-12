В России выявили 3002 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 3002 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 468 310. Об этом во вторник, 12 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее ранее число выявленных случаев составило 3097.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (559), Санкт-Петербурге (275) и Подмосковье (186). Меньше всего — в Республике Алтай, Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также в Северной Осетии и Карачаево-Черкессии (по 2 случая).