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58 минут назад

Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

Lenta.ru

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу — по возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

В Роспотребнадзоре отметили, что круг контактов заболевшего был ограничен, специалисты внимательно следят за состоянием всех, кто контактировал с инфицированным. Его болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Вирусолог предрек в России рост заболеваемости коронавирусом

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский предрекал, что единичные случаи заражения среди россиян будут выявлены уже в июле или августе. Он отмечал, что инфицирования будут среди вернувшихся из-за рубежа.

Общество,Видео,Вадим Покровский,РАН,Роспотребнадзор,
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