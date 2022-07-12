Вирусолог предрек в России рост заболеваемости коронавирусом

В России возможен рост заболеваемости коронавирусом, однако он не будет таким значительным, как раньше. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал главный научный сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Сейчас второй вот этот пик июньский в целом по миру имеет тенденцию сейчас снизиться. Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса», — сказал специалист.
По словам Альтштейна, последние пики пришлись на май и июнь — они были связаны с «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции. При этом и они были довольно незначительными.
Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в России нельзя исключать роста заболеваемости COVID-19 в будущем. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о новой глобальной волне коронавируса, которая уже затронула ряд стран.