«А как вы считаете?»: Володин запустил опрос о запрете нетрадиционных ценностей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил анонимный опрос в своем Telegram-канале о необходимости запрета пропаганды нетрадиционных ценностей.

Опрос приурочен к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

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"Нам необходимо укреплять институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием. С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. А как вы считаете?" - спросил своих подписчиков Володин.

За три с половиной часа свое мнение высказали почти 70 тысяч человек. За запрет выступают 87% проголосовавших, против - 10%, вариант "мне все равно" выбрали 3% участников опроса.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в нижней палате парламента прорабатываются инициативы о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в РФ. По словам депутата, комитет по информполитике будет готов провести их открытое обсуждение в осеннюю сессию, которая начнется 30 августа и продлится до 31 декабря.

«Мы предлагаем: в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах)», — написал Хинштейн в Telegram.

Парламентарий отметил, что в числе прорабатываемых инициатив также установление административной ответственности за пропаганду, расширение статьи 6.21 КоАП, которая сегодня затрагивает лишь детей.

Помимо этого отдельное внимание планируют уделить ужесточению ответственности за пропаганду педофилии, а также запрету среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и различные «извращения».

По словам Хинштейна, данные инициативы предварительно проработаны с Роскомнадзором и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Шаги в сфере запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений он назвал исключительно важной задачей.

Депутаты Госдумы планируют в осеннюю сессию рассмотреть законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал «Парламентской газете», что эта инициатива родилась больше 10 лет назад.

По словам депутата, из публичного пространства подобного рода контент, направленный на популяризацию ЛГБТ, формирование установок или стереотипов привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации, должен быть исключен раз и навсегда.

«Я целиком и полностью поддерживаю Вячеслава Викторовича (Володина): нужно укреплять институт семьи. Я был одним из инициаторов запрета пропаганды нетрадиционных ценностей, двумя руками «за». Это наше стремление с 2012 года», — сказал Виталий Милонов.

Депутат заверил, что в Думе хотят запретить не сами нетрадиционные отношения, а именно их пропаганду.

«Это не значит, что мы хотим ограничить людей в их личных свободах, — мы хотим убрать публичную и агитационную часть этой ситуации», — пояснил он.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала предложение комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно к возрасту аудитории.

«Предложенная инициатива продолжает работу над приведением законодательства всех уровней в соответствие с принятыми в 2020 году поправками к Конституции. Красной нитью проходит защита традиционных ценностей, именно этот пункт комплекса поправок поддержало большое число граждан нашей страны», — сообщила аналитик.

По словам Федосовой, предложение депутатов полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений является правильным решением, особенно на фоне распространения элементов пропаганды ЛГБТ в продуктах массовой культуры в России.

«Общественность зачастую с опозданием обращает внимание на резонансные случаи, не хватает упреждения со стороны профильных ведомств», — добавила эксперт.

Журналистка и блогерша Ксения Собчак раскритиковала предложение полностью запретить в России пропаганду нетрадиционных отношений, о котором ранее заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Пост, в котором ведущая высказалась об инициативе, был опубликован в ее Telegram-канале в понедельник, 11 июля.

«Это, конечно, направлено на укрепление имиджа России как такого последнего оплота консерватизма в мире. Я бы даже сказала "просвещенного консверватизма". Типа посмотрите, мы не теократия, у нас не забивают камнями и не ходят в платках, но и вашего вырожденческого разврата у нас нет», — прокомментировала Собчак предложение запретить ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста.

По мнению ведущей, законопроект «еще больше испортит жизнь» представителям ЛГБТ-сообщества в России. Журналистка также выразила уверенность в том, что гетеросексуальный человек не решит сменить ориентацию, если увидит радужный флаг на улице.

«Складывается впечатление, что ты либо должен мириться с дрэг-квин-шоу в детских садах, либо получать срок за то, кто ты есть», — сочла журналистка и констатировала, что в современном мире нет «какой-то золотой середины».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий распространение такой информации не только среди детей.

Вячеслав Володин поддержал эту инициативу.

Основатель проекта GayRussia Николай Алексеев заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что в случае принятия закона жизнь в России сильно не изменится.

«Ничего людям не грозит. Те, кто хочет, уедут, те, кто хочет, останутся. И в советские времена так же было. Никаких перспектив изменения в хорошую сторону отношения к ЛГБТ в законодательстве не существует. Россия вышла из Совета Европы. Мы сейчас вне рамок международной юридической системы, живём в своей собственной системе. Ничего не изменится».

По мнению Вячеслава Володина, попытки навязать нашему обществу другие ценности провалились. По этой причине он считает правильным ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей.

Ранее в нижнюю палату парламента был внесён законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Он предполагает штрафы до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В СССР существовал закон о запрете мужеложества. Он предполагал наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Законодательное собрание Севастополя предложило ввести административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди россиян всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних. Такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. В зависимости от характера правонарушения документ предусматривает штрафы от 40 тысяч до 500 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 1 миллиона рублей — для должностных лиц, от 1 миллиона до 10 миллионов либо приостановление деятельности — для юридических лиц.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, угрозы, возникающие при навязывании чужих стандартов, «взламывающих общепринятый образ жизни» в сфере семьи и брака, заставляют задуматься о необходимости защиты культуры большинства, в том числе путем введения дополнительного нормативного правового регулирования. В связи с этим городское заксобрание предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 6.37 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

В настоящее время в России предусмотрена административная ответственность лишь за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей (статья 6.21 КоАП РФ), однако не установлена административная ответственность за подобную пропаганду среди взрослых.

«Распространение лицом своих убеждений и предпочтений, касающихся сексуальной ориентации и конкретных форм сексуальных отношений, не должно ущемлять достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную нравственность в ее понимании, сложившемся в российском обществе, поскольку иное противоречило бы основам правопорядка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению разработчиков, понятие «пропаганда» предполагает активные действия по формированию в сознании установок или стереотипов поведения либо деятельность, побуждающую тех, к кому она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения.

В связи с этим предлагаемая законопроектом норма «не имеет целью запрещение или официальное порицание нетрадиционных сексуальных отношений, не препятствует беспристрастному публичному обсуждению вопросов правового статуса сексуальных меньшинств, а также использованию их представителями всех не запрещенных законом способов выражения своей позиции по этим вопросам и защиты своих прав и законных интересов», поясняют авторы инициативы.

Законопроектом предлагается закрепить, что противоправными и административно наказуемыми могут признаваться только умышленные публичные действия по распространению информации, популяризирующей или навязывающей нетрадиционные сексуальные отношения.

В соответствии с документом, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях влечет административный штраф для граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц — от 1 миллиона до 5 миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За те же действия, совершенные среди несовершеннолетних, законопроектом предусматривается штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до пяти миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений через СМИ и интернет предлагается наказывать штрафом для граждан — в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юридических лиц — до 10 миллионов рублей либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Для иностранных граждан предусмотрен штраф в сумме от 40 тысяч до 100 тысяч рублей с выдворением за пределы России либо до 15 суток ареста с последующим выдворением за пределы страны. За те же действия, совершенные иностранцами с использованием СМИ или интернета, предлагаются штрафы на суммы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ либо арест на срок до 15 суток с последующим выдворением из страны.

Как заявил «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия»), комментируя внесенный законопроект, введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в целом, а не только среди несовершеннолетних — это предупреждение, а не наказание.

«Я уверен, что наш комитет сто процентов поддержит этот законопроект. Конечно, «да» я скажу этой инициативе. Я думаю, что если она будет (принята), то главная задача закона будет не наказание, а предупреждение, — отметил Виталий Милонов. — То есть это делегализация вот этой информации, которая свободно распространяется».

Несовершеннолетние нуждаются в защите от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, потому что во время полового созревания человек крайне неустойчив «и физиологически, и психологически». Об этом заявил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя внесенный Заксобранием Севастополя законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ-отношений.

Депутаты Законодательного собрания Севастополя предложили ввести административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди россиян всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму 7 июня.

«В процессе полового созревания тело человека меняется настолько быстро, что он не успевает к этим изменениям привыкнуть. Как правило, в процессе полового созревания самим себе мы не нравимся. Но бывают исключения, и сейчас это очень активно обыгрывают на Западе, предлагая детям, находящимся в процессе созревания, так называемую перемену пола, калечащую жизнь операцию, лишающую человека возможности участвовать в продолжении рода и практически полностью получать удовольствие от некоторых этапов этого процесса», — сказал Вассерман.

В качестве примера он привел Великобританию, где есть раздельные школы-интернаты для мальчиков и для девочек.

«Статистика показывает, что среди выпускников этих интернатов людей с гомосексуальными пристрастиями в несколько раз больше, чем среди людей примерно такого же возраста, но учившихся в смешанных школах, куда ходили и мальчики, и девочки. Именно такая неустойчивость принуждает защищать детей и подростков от факторов, способных поменять их половую ориентацию. Взрослые более устойчивы к такой пропаганде», — резюмировал парламентарий.

Губернатор Свердловской области отреагировал на слова депутата Госдумы Анатолия Вассермана о том, что в Екатеринбурге «процветает тяга к гомосексуализму». Ответ магистру телеигры «Своя игра» глава российского региона опубликовал во «ВКонтакте».

«Что ж, с одной стороны, приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр "Своей игры" в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне непонятно», — сообщил Куйвашев в соцсети.

Губернатор пригласил Вассермана посетить столицу Свердловской области и рассказать, чем город отличается от других.

8 июля Вассерман заявил, что в России центрами однополых отношений являются мегаполисы — в их числе Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

«Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение», — высказался тогда об ЛГБТ-сообществе депутат.

В июне в Екатеринбурге произошел скандал с «ЛГБТ-танцем» в одном из лицеев. Тогда в сети появились кадры с танцем школьников, на которых они снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея — за него вступились родители учеников и губернатор Куйвашев. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания директора.

Президент Украины Владимир Зеленский должен будет рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране, передает ТАСС. Соответствующая инициатива за месяц набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте главы государства.

Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар, — отметила автор петиции Анастасия Совненко.