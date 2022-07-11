Опубликовано фото продуктовых тележек семьи Тепляковых

Москвич Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, поделился фотографией продуктовых тележек своей семьи. Снимок он опубликовал на личной странице соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница «Петр Иванова» во «ВКонтакте» страница «Петр Иванова» во «ВКонтакте»

На кадре видно, что в двух больших корзинах на колесах лежат колбаса, консервы, более пяти упаковок сыра, несколько баночек коктейлей из морепродуктов и другая еда. В одной из тележек сидит младший ребенок Тепляковых. В кадр также попал ребенок постарше. «В большой семье без помощи не обойтись. На две тележки два помощника», — подписал снимок отец.

Тепляков призвал фолловеров поделиться своим опытом по закупке продуктов и рассказать, большая ли у них семья. При этом он ограничил возможность комментирования поста.