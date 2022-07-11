Опубликовано фото продуктовых тележек семьи Тепляковых

Москвич Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, поделился фотографией продуктовых тележек своей семьи. Снимок он опубликовал на личной странице соцсети «ВКонтакте».
На кадре видно, что в двух больших корзинах на колесах лежат колбаса, консервы, более пяти упаковок сыра, несколько баночек коктейлей из морепродуктов и другая еда. В одной из тележек сидит младший ребенок Тепляковых. В кадр также попал ребенок постарше. «В большой семье без помощи не обойтись. На две тележки два помощника», — подписал снимок отец.
Тепляков призвал фолловеров поделиться своим опытом по закупке продуктов и рассказать, большая ли у них семья. При этом он ограничил возможность комментирования поста.
Ранее многодетный отец Тепляков высказался о критиках его методики воспитания в своем личном блоге. Он отметил, что воспитывает вундеркиндов, однако при этом его дети все равно остаются детьми.