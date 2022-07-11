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56 минут назад

Умер водитель первых советских луноходов

Алиса Селезнёва

Ушел из жизни военный и ученый Вячеслав Довгань. В 1970-х годах он участвовал в управлении работой первых советских «Луноходов». Об этом сообщает «Роскосмос».

Умер водитель первых советских луноходов
Фото: vk.com/roscosmosvk.com/roscosmos

Вячеслав Георгиевич скончался на 85-м году жизни в Москве. Причина смерти не называется.

«Госкорпорация «Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким Владимира Довганя, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Вячеслав Довгань родился в 1937 году в Белгороде. В 1957 году окончил Камышинское артиллерийское техническое училище, получив диплом радиотехника. В 1967-1973 годах после учебы в Военной инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. В это время прошел подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов.

В 1970-1971 и 1973 годах управлял работой советских «Лунохода-1» и «Лунохода-2» на лунной поверхности. Позднее работал в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко и в филиале № 35 НИИ военной медицины Минобороны СССР. После выхода в отставку активно занимался популяризацией отечественной космонавтики.

Общество,Вячеслав Довгань,Владимир Довгань,Роскосмос,
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