Умер водитель первых советских луноходов

Ушел из жизни военный и ученый Вячеслав Довгань. В 1970-х годах он участвовал в управлении работой первых советских «Луноходов». Об этом сообщает «Роскосмос».

Фото: vk.com/roscosmos vk.com/roscosmos

Вячеслав Георгиевич скончался на 85-м году жизни в Москве. Причина смерти не называется.

«Госкорпорация «Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким Владимира Довганя, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Вячеслав Довгань родился в 1937 году в Белгороде. В 1957 году окончил Камышинское артиллерийское техническое училище, получив диплом радиотехника. В 1967-1973 годах после учебы в Военной инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. В это время прошел подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов.