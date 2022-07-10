Прославившийся в 2018 году на всю Россию бразильский болельщик обратился к Путину

Бразильский болельщик Томер Савойя, прославившийся в 2018 году на всю Россию, попросил гражданство РФ у президента Владимира Путина. Видео с обращением Томера опубликовал Telegram-канал «Футбольный Биги».
Томер накануне посетил матч «Зенит» — «Спартак», где разыгрывался Суперкубок России. После матча он обратился к Путину, используя молодежный уличный сленг.
«Владимир Владимирович, братан, от души, подарите мне гражданство, пожалуйста, братуха», - сказал Томер Савойя.
Бразилец прославился в 2018 году благодаря видео с Чемпионата мира по футболу. Он прокричал в камеру:
«Россия — это *** (офигенно), братан!»
Эта фраза эмоционального болельщика мгновенно стала мемом.
Савойя живет в Бразилии и работает спортивным журналистом. Однако на чемпионат 2018 года он приезжал не работать, а болеть за национальную сборную.