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1 час назад

Бразильский болельщик Томер Савойя, прославившийся в 2018 году на всю Россию, попросил гражданство РФ у президента Владимира Путина

Майк Габриелян

Бразильский болельщик Томер Савойя, прославившийся в 2018 году на всю Россию, попросил гражданство РФ у президента Владимира Путина. Видео с обращением Томера опубликовал Telegram-канал «Футбольный Биги».

Прославившийся в 2018 году на всю Россию бразильский болельщик обратился к Путину
Фото: телеграм-канал "Лента дня"телеграм-канал "Лента дня"

Томер накануне посетил матч «Зенит»«Спартак», где разыгрывался Суперкубок России. После матча он обратился к Путину, используя молодежный уличный сленг.

«Владимир Владимирович, братан, от души, подарите мне гражданство, пожалуйста, братуха», - сказал Томер Савойя.

Бразилец прославился в 2018 году благодаря видео с Чемпионата мира по футболу. Он прокричал в камеру:

«Россия — это *** (офигенно), братан!»

Эта фраза эмоционального болельщика мгновенно стала мемом.

Савойя живет в Бразилии и работает спортивным журналистом. Однако на чемпионат 2018 года он приезжал не работать, а болеть за национальную сборную.

Общество,Владимир Путин,Зенит,Спартак,
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