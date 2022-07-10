Прославившийся в 2018 году на всю Россию бразильский болельщик обратился к Путину

Бразильский болельщик Томер Савойя, прославившийся в 2018 году на всю Россию, попросил гражданство РФ у президента Владимира Путина. Видео с обращением Томера опубликовал Telegram-канал «Футбольный Биги».

Фото: телеграм-канал "Лента дня" телеграм-канал "Лента дня"

Томер накануне посетил матч «Зенит» — «Спартак», где разыгрывался Суперкубок России. После матча он обратился к Путину, используя молодежный уличный сленг.

«Владимир Владимирович, братан, от души, подарите мне гражданство, пожалуйста, братуха», - сказал Томер Савойя.

Бразилец прославился в 2018 году благодаря видео с Чемпионата мира по футболу. Он прокричал в камеру:

«Россия — это *** (офигенно), братан!»

Эта фраза эмоционального болельщика мгновенно стала мемом.