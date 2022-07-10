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57 минут назад

Тиньков рассказал о полной ремиссии после пересадки костного мозга

Илья Родин

Бизнесмен Олег Тиньков заявил в социальных сетях, что врачи наблюдают у него ремиссию. Она наступила через два года после операции по пересадке костного мозга. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

Тиньков рассказал о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что данные о ремиссии были получены с помощью молекулярного теста.

Олег Тиньков подчеркнул, что в интернете и СМИ распространяются недостоверные сведения о том, что процесс восстановления может быть краткосрочным, занимать только 11-12 месяцев. Он полагает, что на это требуется как минимум два, а в его случае прошло почти три года.

Он посоветовал пациентам запастись терпением, верить в том, что выздоровление возможно.

Журналисты напомнили, что бизнесмен рассказал о своем диагнозе, остром миеловидном лейкозе, в марте 2020 года.

В июле 2020 года Тиньков перенес трансплантацию костного мозга. Кроме того, в 2020-21 годах врачи провели предпринимателю три химиотерапии. В результате, состояние здоровья улучшилось, но возникла реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ).

При РТПХ в 47% случаев возникает поражение глаз, пациенты жалуются на «сухость, зуд и ощущение «песка» в глазах, светобоязнь», сообщает Forbes.ru.

Общество,Олег Тиньков,Коммерсант,
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