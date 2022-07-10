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41 минуту назад

Путин поздравил с юбилеем народного артиста РФ Юрия Стоянова

Майк Габриелян

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста РФ Юрия Стоянова. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Юрия Стоянова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поздравляю Вас с 65-летием. Вас – одарённого, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа», - сказано в телеграмме.

Президент отметил, что главный секрет неизменного успеха артиста – «профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям».

Глава государству пожелал Юрию Стоянову здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.

Стоянов родился в 1957 году в Одессе. Всенародную известность артист получил, исполняя роли в юмористической программе «Городок». Он создал ее вместе с Ильёй Олейниковым, передача выходила в 1993 - 2012 годы.

Общество,Илья Олейников,Юрий Стоянов,Владимир Путин,
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