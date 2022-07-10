Выявлен новый симптом коронавируса

«Дополнительный симптом для BA.5 — ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье», — сказал он.

По его словам, этот симптом может проявляться как у взрослых, так и у детей. Он уточнил, что это не связано с повышенной температурой.