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1 час назад

Гастроэнтеролог предупредила о вреде арбузов

Lenta.ruиещё 1

Врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова предупредила о вреде арбузов. По ее словам, вещества, которые используются при их выращивании, могут навредить организму. Об этом сообщает MedikForum.

Россиян предупредили о вреде арбузов
Фото: ТАССТАСС

Прудникова утончила, что речь идет об азоте, пестицидах и нитратах. Она отметила, что данные вещества преобразуются в организме в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках.

Также арбузы содержат в себе высокие дозы калия. По словам специалиста, превышение уровня этого минерала в организме плохо влияет на сердце и ведет к нарушениям сердечного ритма.

Ранее российский врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила россиян о вреде употребления фруктов каждый день. По мнению Диановой, включение фруктов в ежедневный рацион может привести к резкому набору веса и повышению уровня сахара в крови.

Общество,Нурия Дианова,
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