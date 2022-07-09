Известный писатель назвал самое красивое место в Москве

«Больше всего в Москве мне нравится — уж извините — Красная площадь, красивее которой в мире нет. Не так давно я был в Болонье, где находится кремль, очень похожий на московский, что и неудивительно — строили те же люди. Ощущение, будто в Болонье "Диснейленд", а в Москве — настоящий. Ничего более красивого, чем Красная площадь, я в Москве не знаю», — поделился Генис.