Россиянам назвали надежный способ уберечься от оспы обезьян

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев рассказал о способах обезопасить себя от оспы обезьян. Об этом сообщает URA.RU.
Врач отметил, что первейшим методом является соблюдение личной гигиены.
После общественных мест надо мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами на основе спирта. При половых контактах пользоваться презервативами. Также могут помочь и медицинские перчатки.
Профилактолог подчеркнул, что необходимо внимательнее изучать людей, с которыми вы вступаете в контакт. Должны насторожить признаки недомогания и сыпь, имеющая системный и симметричный характер.
При этом сузить круг общения должны и те, кто начал чувствовать недомогание.
Среди симптомов - головная боль, повышенная температура, увеличенные лимфоузлы, а также сыпь, которая может начинаться на лице и «спускаться дальше вниз на конечности, на туловище».
Ранее в Центре Гамалеи рассказали, что оспа обезьян передаётся в большинстве случаев через семенную жидкость. В частности, распространителями являются гомосексуалисты.