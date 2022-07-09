Россиянам назвали надежный способ уберечься от оспы обезьян

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев рассказал о способах обезопасить себя от оспы обезьян. Об этом сообщает URA.RU.

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Врач отметил, что первейшим методом является соблюдение личной гигиены.

После общественных мест надо мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами на основе спирта. При половых контактах пользоваться презервативами. Также могут помочь и медицинские перчатки.

Профилактолог подчеркнул, что необходимо внимательнее изучать людей, с которыми вы вступаете в контакт. Должны насторожить признаки недомогания и сыпь, имеющая системный и симметричный характер.

При этом сузить круг общения должны и те, кто начал чувствовать недомогание.

Среди симптомов - головная боль, повышенная температура, увеличенные лимфоузлы, а также сыпь, которая может начинаться на лице и «спускаться дальше вниз на конечности, на туловище».