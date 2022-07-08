В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
10 минут назад

Пока вы спали: спор России с Норвегией за Баренцево море и суд с IKEA

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: спор России с Норвегией за Баренцево море и суд с IKEA
Фото: ТАССТАСС

Россия и Норвегия делят Баренцево море

Видео дня

Комитет палаты по международным делам Госдумы после задержки Осло поставок продовольствия для российского поселка Баренцбург на Шпицбергене изучает вопрос о денонсации или приостановлении действия договора с Норвегией по Баренцеву морю. Что происходит в регионе, разбирались «Известия».

Москва и Осло сумели в 2020 году разделить между собой так называемую серую зону Баренцева моря, подписав соответствующий договор. Также отношения между странами регулирует договор от 1920 года о Шпицбергене, по которому у России есть право вести хозяйственную деятельность на архипелаге. Однако Норвегия трактует документ в свою пользу и постепенно «выдавливает» Россию оттуда.

Ситуация с транзитом в Калининград зашла в тупик

Литовские власти отказались от организации зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область России через свою территорию. А Еврокомиссия, которая может разрешить поставки в ограниченных объемах, пока не дает разъяснений, пишет «Коммерсант».

Россия может ответить на блокаду анклава полным запретом «на любой транзит и любой ввоз товаров из трех Прибалтийских государств на свою территорию, за исключением Калининграда». Однако эксперты отмечают, что это серьезно обострит логистические проблемы с доставками грузов из ЕС и приведет к росту влияния Польши.

Молдавия переходит на украинскую электроэнергию

Власти Молдавии объявили о начале закупок электроэнергии у Украины, которая дороже, чем получаемая из Приднестровья. Также глава «Молдовагаза» Вадим Чебан предупредил жителей страны о скором росте тарифов на газ, сообщает «Независимая газета».

Комиссия по внешней политике и евроинтеграции республики приняла решение о начале переговоров с Еврокомиссией о финансовой помощи в 135 млн евро, которая должна смягчить удар для населения. Закупку более дорогой электроэнергии вице-премьер Андрей Спыну объяснил «организацией рынка балансировки и механизма оплаты дисбалансов» по европейским стандартам.

Россиян-банкротов стало больше на 40%

В России за полгода несостоятельными признали 121,3 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, таким образом, число обанкротившихся россиян выросло на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные «Федресурса» пишут «Известия».

Лидером по количеству банкротов стали Москва и Подмосковье. В столице их насчитывается 5,7 тысячи человек, а в области — 6,1 тысяча. Эксперты связывают рост числа банкротств с экономической ситуацией и снижением реальных располагаемых доходов населения.

На IKEA подали в суд из-за ухода с российского рынка

«Общественная потребительская инициатива» обратилась в суд, добиваясь, чтобы уходящая из России группа компаний IKEA обеспечила покупателям возможность обменять приобретенные товары в случае дефекта или отремонтировать их. Об этом сообщает газета «Известия».

При этом в IKEA предупредили, что гарантийный срок на все товары, купленные на онлайн-распродаже с 5 июля, составит два месяца с момента приобретения. В судебном иске подчеркивается, что действия иностранного бренда «посягают на интересы сотен тысяч граждан в РФ плюс усугубляют их имущественное положение в непростых экономических условиях».

Общество,Вадим Чебан,Андрей Спыну,Коммерсант,Ikea,Еврокомиссия,Госдума,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители