Пока вы спали: спор России с Норвегией за Баренцево море и суд с IKEA

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Фото: ТАСС ТАСС

Россия и Норвегия делят Баренцево море

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Комитет палаты по международным делам Госдумы после задержки Осло поставок продовольствия для российского поселка Баренцбург на Шпицбергене изучает вопрос о денонсации или приостановлении действия договора с Норвегией по Баренцеву морю. Что происходит в регионе, разбирались «Известия».

Москва и Осло сумели в 2020 году разделить между собой так называемую серую зону Баренцева моря, подписав соответствующий договор. Также отношения между странами регулирует договор от 1920 года о Шпицбергене, по которому у России есть право вести хозяйственную деятельность на архипелаге. Однако Норвегия трактует документ в свою пользу и постепенно «выдавливает» Россию оттуда.

Ситуация с транзитом в Калининград зашла в тупик

Литовские власти отказались от организации зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область России через свою территорию. А Еврокомиссия, которая может разрешить поставки в ограниченных объемах, пока не дает разъяснений, пишет «Коммерсант».

Россия может ответить на блокаду анклава полным запретом «на любой транзит и любой ввоз товаров из трех Прибалтийских государств на свою территорию, за исключением Калининграда». Однако эксперты отмечают, что это серьезно обострит логистические проблемы с доставками грузов из ЕС и приведет к росту влияния Польши.

Молдавия переходит на украинскую электроэнергию

Власти Молдавии объявили о начале закупок электроэнергии у Украины, которая дороже, чем получаемая из Приднестровья. Также глава «Молдовагаза» Вадим Чебан предупредил жителей страны о скором росте тарифов на газ, сообщает «Независимая газета».

Комиссия по внешней политике и евроинтеграции республики приняла решение о начале переговоров с Еврокомиссией о финансовой помощи в 135 млн евро, которая должна смягчить удар для населения. Закупку более дорогой электроэнергии вице-премьер Андрей Спыну объяснил «организацией рынка балансировки и механизма оплаты дисбалансов» по европейским стандартам.

Россиян-банкротов стало больше на 40%

В России за полгода несостоятельными признали 121,3 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, таким образом, число обанкротившихся россиян выросло на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные «Федресурса» пишут «Известия».

Лидером по количеству банкротов стали Москва и Подмосковье. В столице их насчитывается 5,7 тысячи человек, а в области — 6,1 тысяча. Эксперты связывают рост числа банкротств с экономической ситуацией и снижением реальных располагаемых доходов населения.

На IKEA подали в суд из-за ухода с российского рынка

«Общественная потребительская инициатива» обратилась в суд, добиваясь, чтобы уходящая из России группа компаний IKEA обеспечила покупателям возможность обменять приобретенные товары в случае дефекта или отремонтировать их. Об этом сообщает газета «Известия».