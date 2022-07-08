Антон Сучков стал лучшим медиаменеджером России

Управляющий директор Championat.com (входит в Rambler&Co) стал лауреатом Национальной премии «Медиаменеджер России–2022» в номинации «Новые медиа».

Фото: Пресс-служба Rambler&Co Пресс-служба Rambler&Co

7 июля 2022 года вручили награды самым эффективным медиаменеджерам страны. Жюри XXII ежегодной премии признало Антона Сучкова одним из лучших руководителей за эффективное управление, рекордные показатели и сохранение лидирующих позиций Championat.com на рынке спортивных СМИ.

Антон Сучков, управляющий директор Championat.com: «Я благодарен экспертам отрасли за столь высокую оценку моей работы. Эта премия – признание заслуг всей команды «Чемпионата», которая каждый день делает лучшее спортивное медиа Рунета. Спасибо всем коллегам нашего холдинга, которые всегда готовы помочь реализовать самые смелые идеи».

Антон Сучков инициировал большую трансформацию проекта, что позволило «Чемпионату» не только укрепить лидерство среди спортивных медиа Рунета, а также занять 4 место мирового рейтинга SimilarWeb в своем сегменте.

Пресс-служба Rambler&Co

В прошлом году «Чемпионат» планомерно наращивал аудиторию, стабильно показывая рекордные показатели. В январе портал посетили почти 34 млн уникальных пользователей, в июне – уже 45,8 млн (+35% с начала года) – это лучший показатель и абсолютный рекорд за всю историю спортивных медиа Рунета. Суммарное число просмотров страниц медиа за год превысило 3,8 млрд (по данным «Яндекс.Метрики»).