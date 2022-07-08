Россиянам отсоветовали продавать доллары

Эксперт по инвестициям ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что к концу года у доллара есть шансы на рост до 75 рублей, поэтому избавляться от долларовых сбережений пока не стоит. Об этом сообщает «Прайм».

В ближайшее время, по мнению Верникова, доллар будет оставаться в коридоре 55-68 рублей.

Если доллар вплотную подойдет к отметке в 55 рублей, российские власти начнут интервенции и покупку долларов для ослабления нацвалюты, считает эксперт.

Верников отметил, что о грядущем ослаблении рубля говорит и рост импорта. К примеру, летом поставки товаров из Турции в РФ достигли максимальных с декабря значений.

Опрошенные Life эксперты ранее назвали вложения в валюты одним из самых опасных инструментов 2022 года. Главный риск в случае с долларом и евро - геополитическая ситуация и санкции. США и ЕС могут заморозить транзакции со своими валютами.