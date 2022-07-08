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28 минут назад

Россиянам отсоветовали продавать доллары

Алиса Селезнёва

Эксперт по инвестициям ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что к концу года у доллара есть шансы на рост до 75 рублей, поэтому избавляться от долларовых сбережений пока не стоит. Об этом сообщает «Прайм».

В ближайшее время, по мнению Верникова, доллар будет оставаться в коридоре 55-68 рублей.

Если доллар вплотную подойдет к отметке в 55 рублей, российские власти начнут интервенции и покупку долларов для ослабления нацвалюты, считает эксперт.

Верников отметил, что о грядущем ослаблении рубля говорит и рост импорта. К примеру, летом поставки товаров из Турции в РФ достигли максимальных с декабря значений.

Эксперт рассказал о ловушке, связанной с ослаблением рубля

Опрошенные Life эксперты ранее назвали вложения в валюты одним из самых опасных инструментов 2022 года. Главный риск в случае с долларом и евро - геополитическая ситуация и санкции. США и ЕС могут заморозить транзакции со своими валютами.

Риски есть даже с вложениями в юань, ставшим популярным в РФ. Аналитик компании «Регион» Михаил Киселев отмечал, что юань - не свободно конвертируемая валюта, она зависит не только от рынка, но и от политики китайского правительства. Власти КНР могут резко понизить курс, если это будет выгодно для внешней торговли.

Общество,Видео,Михаил Киселев,Андрей Верников,Универ Капитал,ЕС,
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