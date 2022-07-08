Россияне оценили надежность своих браков

"Год назад таких респондентов было 54%. Еще четверть опрошенных сейчас говорят, что им "хотелось бы встретить старость вместе" (в 2021 году это намерение высказывали 28% участников опроса)", – отмечают аналитики.

Согласно исследованию, уверенность в долгой и счастливой совместной жизни определяет отношение к семейным финансам. Так, специалисты выяснили, что 79% российских домохозяйств ведут совместный бюджет. Еще 7% процентов формируют общий бюджет только на крупные расходы, а у 3% процентов полностью раздельные счета.

Ранее аналитики выяснили, что больше половины мужчин в России не против посидеть в декрете. Уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги готовы 54%. И только 12% выступают против. Отвечая на вопрос о том, видят ли они главой семьи женщину, почти половина ответила утвердительно. И еще 3% признались, что прекрасно представляют подобное, потому что так на самом деле и есть.