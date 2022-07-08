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1 час назад

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

Ura.Ruиещё 1

Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — приводит слова Семенова РИА «Новости».

По словам специалиста, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон.

При этом водить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, считает он.

«Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — пояснил Семенов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, заявила, что в некоторых странах отмечается увеличение числа заражений COVID-19 и госпитализаций. О том, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, говорил и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. 2 июля, в России официально сняли все коронавирусные ограничения. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии требований в связи с пандемией, вступило в силу.

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