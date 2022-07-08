В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

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«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — приводит слова Семенова РИА «Новости».

По словам специалиста, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон.

При этом водить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, считает он.