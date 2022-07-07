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8 минут назад

В Израиле скончался известный российский артист Каплан

News.ru

Народный артист России Михаил Каплан скончался 7 июля на 90-м году жизни, сообщается на странице Пензенского драматического театра им. Луначарского в ВК. Точная причина смерти не называется.

Известный российский артист Каплан умер в Израиле
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look PressNatalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Последние десять лет Михаил Яковлевич жил в Израиле, где проходил длительный курс лечения. Но болезнь все-таки оказалась сильнее… Похоронят его там же завтра, 8 июля, — говорится в сообщении.

Михаил Яковлевич Каплан прославился как театральный актер, выступая в различных региональных театрах России. На его счету десятки театральных работ. Он играл на сценах театров Петрозаводска, Ставрополя, Читы, Пензы. Именно в Пензе актер и сыграл свои последние роли. За свои заслуги Каплан в 1997 году получил звание народного артиста России.

Коллектив Пензенского драматического театра приносит соболезнования родным и близким актера.

Коллектив и руководство Пензенского драматического театра, вся театральная общественность Пензенской области скорбят об уходе великого артиста, — написали сотрудники заведения.

Ранее в возрасте 51 года умер российский композитор и музыкант Олег Эмиров. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Эмиров был известен как музыкант групп «Сплин», Tequilajazzz и «Колибри», где несколько лет играл на клавишных.

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