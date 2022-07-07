Пока вы спали: «цунами украинских беженцев» и изоляция Финляндии

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Сербия и Косово оказались на грани вооруженного конфликта

Решение Косово заменить автомобильные номера, выданные в Сербии, может привести к повторению прошлогодней ситуации и поставить регион на грань вооруженного конфликта. Об этом пишет «Коммерсант».

Белград уже обвинил Приштину в подготовке «мощного наступления на сербов». В прошлом году, когда косовские власти перестали пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами, сербы заблокировали КПП на границе, в регион был направлен косовский спецназ, а сербская боевая авиация начала облеты приграничных районов. Тогда урегулировать конфликт удалось при посредничестве ЕС.

Европе грозит новый наплыв беженцев с Украины

Запасы газа на Украине минимальны, а часть домов разрушена в результате военных действий. Наступление холодов и нехватка энергоресурсов могут спровоцировать новое «цунами украинских беженцев», с которым Европа уже не справится, пишет американское издание Newsweek.

Европе грозит энергетический кризис, европейские политики сейчас предпринимают максимальные усилия, чтобы заполнить газовые хранилища на фоне проблем с поставками топлива из России. При этом на Украине дефицит бензина «уже превратился в повседневную обыденность», а созданных запасов газа хватит всего на 5-7 дней.

Финляндия оказалась в изоляции от финансовых потоков

По мнению директора Банка Финляндии Олли Рен (Olli Rehn), его страна, как и другие соседи России, оказалась в большей, чем раньше, изоляции от экономических потоков с запада и востока. Об этом сообщает Suomenmaa.

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в восточных регионах Финляндии, и государству необходимо помочь компаниям найти новые рынки сбыта.

В России могут подешеветь хлеб, молоко и бананы

Минпромторг назвал «заслуживающей внимание» инициативу Ассоциации компаний розничной торговли по снижению налога на социально значимые продукты, в числе которых мясо, молоко, хлеб, чай и бананы, пишут «Известия».

АКОРТ считает, что снижение налоговых ставок позволит сетям и дальше сдерживать растущие цены на продукты. Эксперты признали, что такой шаг отразится на стоимости продуктов, однако приведет к сокращению отчислений в бюджет.

Минпромторг прогнозирует снижение цен на машины

Введение санкций в отношении России привело к росту цен на автомобили в феврале-марте на 35–45%. Однако, по прогнозам Минпомторга, благодаря укреплению рубля и стабилизации ситуации цены на новые автомобили в течение года снизятся, сообщают «Известия».