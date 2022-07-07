В МИД разъяснили правила въезда в Россию для иностранцев

После отмены антикоронавирусных ограничений для иностранцев, пребывающих в Россию, все еще необходим отрицательный ПЦР-тест. Об этом РИА Новости заявили в МИД РФ.

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Роспотребнадзор с 1 июля отменил в России ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам.

В МИД РФ подчеркнули, что было принято решение и об отмене введенных из-за пандемии COVID-19 временных ограничений на пересечение государственной границы.

Таким образом, с 15 июля можно будет воспользоваться любым пунктом пропуска и въехать на территорию страны на основании документов, удостоверяющих личность, и российской визы, если она необходима.

«При этом требование о предъявлении въезжающими в Российскую Федерацию иностранными гражданами медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу», - пояснили в ведомстве.

Исключение при этом сделано для граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом.