В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
42 минуты назад

В МИД разъяснили правила въезда в Россию для иностранцев

Алиса Селезнёва

После отмены антикоронавирусных ограничений для иностранцев, пребывающих в Россию, все еще необходим отрицательный ПЦР-тест. Об этом РИА Новости заявили в МИД РФ.

В МИД разъяснили правила въезда в Россию для иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роспотребнадзор с 1 июля отменил в России ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам.

В МИД РФ подчеркнули, что было принято решение и об отмене введенных из-за пандемии COVID-19 временных ограничений на пересечение государственной границы.

Таким образом, с 15 июля можно будет воспользоваться любым пунктом пропуска и въехать на территорию страны на основании документов, удостоверяющих личность, и российской визы, если она необходима.

«При этом требование о предъявлении въезжающими в Российскую Федерацию иностранными гражданами медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу», - пояснили в ведомстве.

Исключение при этом сделано для граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом.

Из-за коронавируса с марта 2020 года РФ ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу. Для того, чтобы покинуть страну по суше, гражданам РФ требовались основания - подтверждение визита к родственникам, учебы или лечения. В первую очередь отменили ограничения на выезд в Белоруссию, Монголию, Казахстан и Грузию. С 15 июля отменят все оставшиеся ограничения на российских границах.

Общество,МИД России,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители