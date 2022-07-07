В МИД разъяснили правила въезда в Россию для иностранцев

После отмены антикоронавирусных ограничений для иностранцев, пребывающих в Россию, все еще необходим отрицательный ПЦР-тест. Об этом РИА Новости заявили в МИД РФ.
Роспотребнадзор с 1 июля отменил в России ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам.
В МИД РФ подчеркнули, что было принято решение и об отмене введенных из-за пандемии COVID-19 временных ограничений на пересечение государственной границы.
Таким образом, с 15 июля можно будет воспользоваться любым пунктом пропуска и въехать на территорию страны на основании документов, удостоверяющих личность, и российской визы, если она необходима.
«При этом требование о предъявлении въезжающими в Российскую Федерацию иностранными гражданами медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу», - пояснили в ведомстве.
Исключение при этом сделано для граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом.
Из-за коронавируса с марта 2020 года РФ ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу. Для того, чтобы покинуть страну по суше, гражданам РФ требовались основания - подтверждение визита к родственникам, учебы или лечения. В первую очередь отменили ограничения на выезд в Белоруссию, Монголию, Казахстан и Грузию. С 15 июля отменят все оставшиеся ограничения на российских границах.