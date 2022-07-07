Вильфанд рассказал, где в России ожидается «очаг тепла»

Урал, Поволжье и Западную Сибирь к выходным ожидает потепление до 27-31 градуса тепла. На эту территорию сместится очаг тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как сообщает ТАСС, температура будет на 4-6 градусов выше климатической нормы.
"Приходит настоящее лето с температурой около 30 градусов. Очаг тепла перемещается туда; на европейской части России понижение температуры", – подчеркнул Вильфанд.
В Свердловской области к выходным температура поднимется до 31 градуса, в Челябинской области – до 29 градусов, в Башкирии – до 30 градусов, а в Омской области – до 29 градусов.
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