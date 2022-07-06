Автор "Гарри Поттера" Роулинг призвала Джонсона подать в отставку

Британская писательница Джоан Роулинг призвала премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона покинуть должность.
"Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]", - написала Роулинг в среду в Twitter, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo.
Роулинг - известная противница правящей Консервативной партии и ее нынешнего лидера и участница общественной кампании против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. О политиках, которые активно поддерживали идею Brexit, она отзывалась как о "расистах и лицемерах".
За последние сутки на фоне очередного политического скандала положение британского премьера стало отчаянным. За 24 часа свои посты из-за утраты доверия к Джонсону покинули 38 членов его правительства, включая двух министров и больше десяти заместителей министра. В настоящий момент в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 собрались многие члены кабинета Джонсона, которые, по данным британских СМИ, лично призовут его уйти с должности.
В начале июня Джонсон был вынужден пройти через процедуру о вотуме доверия на фоне резкого падения своей популярности и рейтинга правящей партии тори из-за скандала с вечеринками, проходившими в резиденции главы правительства во время действия жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. Тогда ему удалось сохранить пост.
Новый скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного партийного организатора ("кнута") консерваторов Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.