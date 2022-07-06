Автор "Гарри Поттера" Роулинг призвала Джонсона подать в отставку

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"Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]", - написала Роулинг в среду в Twitter, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo.

Роулинг - известная противница правящей Консервативной партии и ее нынешнего лидера и участница общественной кампании против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. О политиках, которые активно поддерживали идею Brexit, она отзывалась как о "расистах и лицемерах".

За последние сутки на фоне очередного политического скандала положение британского премьера стало отчаянным. За 24 часа свои посты из-за утраты доверия к Джонсону покинули 38 членов его правительства, включая двух министров и больше десяти заместителей министра. В настоящий момент в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 собрались многие члены кабинета Джонсона, которые, по данным британских СМИ, лично призовут его уйти с должности.

В начале июня Джонсон был вынужден пройти через процедуру о вотуме доверия на фоне резкого падения своей популярности и рейтинга правящей партии тори из-за скандала с вечеринками, проходившими в резиденции главы правительства во время действия жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. Тогда ему удалось сохранить пост.