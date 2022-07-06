Во «Вкусно - и точка» объяснили видео с голубями на булочках

Во «Вкусно - и точка» заявили, что голуби начали клевать булки для бургеров, которые везли в рестораны сети, из-за корма, специально рассыпанного прохожим. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором машину, груженную булками для бургеров, атакуют голуби. Сообщалось, что ролик был снят у ресторана «Вкусно - и точка» в московском Алтуфьево.

Представители сети заявили, что все булки из верхних лотков паллеты были утилизированы.

Во «Вкусно - и точка» отметили, что корм специально рассыпал проходивший мимо паллеты человек. В доказательство в компании показали видео с камер видеонаблюдения.

Ранее один из пользователей «ВКонтакте» рассказал, что обнаружил жука в картошке по-деревенски из «Вкусно - и точка».