В Якутии мама помогла спортсмену во время соревнований, в результате чего тот лишился второго места. Бегун стал терять сознание за несколько метров до финиша, однако продолжал двигаться. На помощь ему пришла его родственница. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.
В решающий момент женщина выбежала на дорожку и поддержала своего сына. В итоге спортсмен финишировал вторым. Но результат молодого человека был аннулирован и медаль ему не досталась, поскольку его мать нарушила правила.