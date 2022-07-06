В Якутии мама помогла спортсмену во время соревнований, в результате чего тот лишился второго места. Бегун стал терять сознание за несколько метров до финиша, однако продолжал двигаться. На помощь ему пришла его родственница. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.