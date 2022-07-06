Умер телеведущий Леонид Сергеев

Автор песен и телеведущий Леонид Сергеев скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает InterMedia со ссылкой на окружение музыканта.
Причины смерти артиста не уточняются. Сергеев ушел из жизни 5 июля.
С 2019 года бард выступал как ведущий подкаста «Ну, па-ап!», в котором вместе с дочерью вел беседы на тему современной цифровой культуры. В 1976 году Сергеев стал лауреатом фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина. Он вел телепередачу «Лого».
Ранее сообщалось, что балерина Большого театра, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская скончалась на 90-м году жизни. 4 июля стало известно, что Богуславская была госпитализирована в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой.