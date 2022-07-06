Умер телеведущий Леонид Сергеев

Автор песен и телеведущий Леонид Сергеев скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает InterMedia со ссылкой на окружение музыканта.

Фото: leonid-sergeev.ru leonid-sergeev.ru

Причины смерти артиста не уточняются. Сергеев ушел из жизни 5 июля.

С 2019 года бард выступал как ведущий подкаста «Ну, па-ап!», в котором вместе с дочерью вел беседы на тему современной цифровой культуры. В 1976 году Сергеев стал лауреатом фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина. Он вел телепередачу «Лого».