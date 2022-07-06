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44 минуты назад

Мечеть в Мариуполе восстановят при поддержке Кадырова

ТАСС

Мечеть в Мариуполе будет восстановлена при поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил ТАСС председатель Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики Рашид Брагин.

Мечеть в Мариуполе восстановят при поддержке Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Принято решение на уровне ДУМ РФ [о восстановлении мечети в Мариуполе]. Изъявил настойчивое желание [глава Чеченской Республики] Рамзан Ахматович Кадыров восстановить мечеть. Мы с согласия ДУМ РФ и ДНР приняли решение, что они будут восстанавливать мариупольскую мечеть", - сказал Брагин.

Председатель ДУМ отметил, что вопрос восстановления мечети в Мариуполе также обсуждался с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в ходе поездки в Казань. В четверг Брагин планирует встретиться с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко, а также представителем главы Чечни и строительной компании "Роскапстрой".

Мариупольская мечеть имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы неоднократно попадала под огонь украинских войск в ходе боев за город. В мечети украинские вооруженные формирования удерживали заложников, которые были освобождены военнослужащими Вооруженных сил РФ.

Общество,Константин Иващенко,Рамзан Кадыров,
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