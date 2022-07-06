Российский миллиардер отозвал иск о разводе с женой

Причины подачи искового заявления и его отзыва неизвестны. В браке с Винер миллиардер состоит с 1992 года.

После начала российской военной спецоперации на Украине Алишер Усманов попал под санкции Европейского союза. В апреле он подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить включение в список.