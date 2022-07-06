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1 час назад

Российский миллиардер отозвал иск о разводе с женой

Lenta.ru

Российский бизнесмен, основатель USM Holdings Алишер Усманов отозвал исковое заявление о расторжении брака с женой — президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, пишет ТАСС.

Российский миллиардер отозвал иск о разводе с женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено», — заявили в судебном участке №205 московского района Крылатское.

Причины подачи искового заявления и его отзыва неизвестны. В браке с Винер миллиардер состоит с 1992 года.

Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова

После начала российской военной спецоперации на Украине Алишер Усманов попал под санкции Европейского союза. В апреле он подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить включение в список.

«Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — рассказали в пресс-службе суда.

Общество,Ирина Винер,Алишер Усманов,ЕС,
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