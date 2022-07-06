В России снизился уровень тревожности из-за экономической ситуации в стране

Уровень беспокойства россиян о своем будущем из-за экономической ситуации в стране в июне значительно снизился по сравнению с апрелем, следует из результатов всероссийского онлайн-опроса, проведенного банком "Хоум кредит" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Всем респондентам было предложено оценить по 10-балльной шкале уровень тревоги, где 1 - полное спокойствие, а 10 - страх. В результате 24% респондентов попали в группу с оценками от 8 до 10, максимальный уровень тревожности оказался у 9%. Для сравнения: в конце апреля эти показатели были ощутимо выше - 36% и 14% соответственно. В группу с оценками от 1 до 3 попали 23% респондентов, о своем абсолютном спокойствии заявило 5%. В конце апреля значения этих показателей составляли 15% и 3%.

Согласно результатам опроса, подавляющее большинство (67%) россиян полагает, что их материальное положение в ближайшем будущем не изменится, либо станет лучше. Мужчины немного более пессимистичны относительно своего материального положения по сравнению с женщинами - среди них этот показатель равен 64%, а среди женщин - 70%.

Также большинство респондентов не ожидают ослабления стоимости российской национальной валюты. 30% опрошенных ожидают продолжения его укрепления относительно доллара США и евро, 34% считают, что курс в ближайшем будущем будет стабильным. Всего 20% ожидают ослабления рубля, 16% респондентов затруднились с ответом.