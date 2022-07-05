Умер мэтр отечественной журналистики Георгий Зубков

Советский и российский журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, писатель, драматург Георгий Зубков скончался на 96-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что о смерти мэтра сообщила его жена Раиса Кирсанова. Она рассказала, что пока не определилась с местом и временем похорон.

По словам женщины, Георгий Зубков незадолго до смерти получил тяжелую травму, сломал шейку бедра. В результате, журналист «оказался обездвижен последние дней десять». Кирсанова полагает, что у ее мужа «не выдержали легкие».

Георгий Зубков проявил себя на различных должностях, был комментатором, заместителем главного редактора «Последних известий» на радио «Маяк», политическим обозревателем, вел прямые эфиры с Красной площади в дни парадов, уточняется на официальном портале Союза журналистов России.

В своих интервью он говорил, что его кредо является особая творческая формула «факт, обращенный в образ». Журналист подчеркивал, что такое понимание смысла профессии сформировалось у него за полвека работы в медиа.