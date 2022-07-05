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39 минут назад

Москвичка родила девочку на станции метро «Марксистская»

Илья Родин

Во вторник, 5 июля, в московском метро на станции «Марксистская» жительница столицы родила девочку. Роды принимали сотрудники метрополитена. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Москвичка родила девочку на станции метро «Марксистская»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас необычная новость — сегодня в метро на станции «Марксистская» родился ребенок. У мамы внезапно начались схватки прямо в вагоне», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дежурная по станции Нина Аюкова и ее коллеги проявили лучшие человеческие и профессиональные качества. Они позвонили в «Скорую помощь», сообщили полицейским, приняли меры, чтобы оградить беременную женщину от других пассажиров.

В департаменте уточнили, что скорая не понадобилась, так как к ее приезду «малышка уже родилась и впервые закричала». В настоящее время девочка и ее мама находятся в больнице, с ними «все хорошо».

Сотрудники пресс-службы поздравили семью с рождением ребенка. К их поздравлением присоединился заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он пожелал роженице и ее малышу «крепкого здоровья».

Общество,Максим Ликсутов,
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