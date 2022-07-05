Лавандовое поле в Крыму показали на видео

Лавандовое поле в селе Тургеневка в Крыму зацвело и привлекло туристов. Съемочная группа Ruptly увидела долины "русского Прованса" в субботу, 2 июля.

На кадрах с высоты птичьего полета запечатлены лавандовые поля, на которых растут три сорта крымской селекции "Синева", "Вдала" и "Степная".

По словам Алексея Мишина, директора агрофирмы "Тургеневская", из-за мягкой и теплой весны поле "открылось" и все 270 гектаров зацвели.

Турист Екатерина специально проехала из Москвы, чтобы насладиться живописными видами.

"Просто великолепно, большая территория лаванды, очень вкусно пахнет и очень красивые фотографии", - поделилась девушка.