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1 час назад

Лавандовое поле в Крыму показали на видео

Денис Фьючин

Лавандовое поле в селе Тургеневка в Крыму зацвело и привлекло туристов. Съемочная группа Ruptly увидела долины "русского Прованса" в субботу, 2 июля.

На кадрах с высоты птичьего полета запечатлены лавандовые поля, на которых растут три сорта крымской селекции "Синева", "Вдала" и "Степная".

По словам Алексея Мишина, директора агрофирмы "Тургеневская", из-за мягкой и теплой весны поле "открылось" и все 270 гектаров зацвели.

Турист Екатерина специально проехала из Москвы, чтобы насладиться живописными видами.

"Просто великолепно, большая территория лаванды, очень вкусно пахнет и очень красивые фотографии", - поделилась девушка.

По словам Мишина, выращиваемая на полях лаванда - источник для получения эфирного масла и гидролата (дистиллят, душистая вода), которые используются в парфюмерной, косметической и фармацевтической промышленности.

Общество,Видео,Алексей Мишин,
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