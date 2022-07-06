В Эквадоре зарегистрировали первый случай оспы обезьян

"Минздрав подтверждает выявление первого в стране случая заражения оспой обезьян. Речь идет о 30-летнем мужчине, - говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter. - Состояние пациента стабильное, он остается в изоляции в [провинции] Гуаяс, как и те, с кем он контактировал".