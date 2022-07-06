В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

В Эквадоре зарегистрировали первый случай оспы обезьян

ТАССиещё 1

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян на территории Эквадора зарегистрирован в среду. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

В Эквадоре зарегистрировали первый случай оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

"Минздрав подтверждает выявление первого в стране случая заражения оспой обезьян. Речь идет о 30-летнем мужчине, - говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter. - Состояние пациента стабильное, он остается в изоляции в [провинции] Гуаяс, как и те, с кем он контактировал".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Общество,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители